Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

(Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em primeiro turno, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê autorização da Câmara ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador, informou a Agência Câmara de Notícias.

Chamada tanto de PEC das Prerrogativas como PEC da Blindagem, a medida recebeu 353 votos a favor e 134 contra, com 1 abstenção -- para aprovação de uma PEC são necessários os votos de pelo menos 308 deputados.

Para finalizar a votação em primeiro turno, os deputados ainda precisavam votar destaques.