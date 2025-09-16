Chefe de direitos humanos da ONU pede a Israel que "pare a carnificina" na Cidade de Gaza

GENEBRA (Reuters) - O chefe de direitos humanos da ONU pediu a Israel que interrompa imediatamente seu ataque terrestre à Cidade de Gaza, que começou nesta terça-feira, dizendo que as evidências de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e possivelmente outros estavam se acumulando.

"Só posso pensar no que isso significa para as mulheres, para as crianças desnutridas, para as pessoas com deficiência, se elas forem novamente atacadas dessa forma. E tenho que dizer que a única resposta a isso é: parem com a carnificina", disse Volker Turk aos repórteres em Genebra.

"Palestinos e israelenses clamam por paz. Todos querem um fim para isso, e o que estamos vendo é uma nova escalada que é total e absolutamente inaceitável", acrescentou.