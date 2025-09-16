China dispara canhão de água contra navios filipinos no Mar do Sul da China

PEQUIM (Reuters) - A Guarda Costeira da China disse nesta terça-feira que disparou canhões de água contra navios filipinos perto do disputado Scarborough Shoal, no Mar do Sul da China, e as Filipinas acusaram Pequim de ação "agressiva" que feriu uma pessoa.

O confronto ocorre uma semana depois que a China aprovou planos para transformar o banco de areia em uma reserva natural nacional, uma medida que, segundo analistas de defesa, testaria a reação de Manila em relação à cadeia triangular de 150km² de recifes e rochas.

A Guarda Costeira filipina, por sua vez, acusou sua contraparte chinesa de assediar embarcações que, segundo ela, estavam em uma missão humanitária de apoio aos pescadores.