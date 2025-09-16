Incêndio em barco com refugiados sudaneses deixa ao menos 50 mortos na Líbia, diz OIM

TRÍPOLI (Reuters) - A Organização Internacional para Migrações (OIM) informou na terça-feira que pelo menos 50 pessoas morreram depois que uma embarcação que transportava 75 refugiados sudaneses pegou fogo na costa da Líbia no domingo.

A OIM afirmou ter fornecido apoio médico a 24 sobreviventes.

A Líbia tornou-se uma rota de trânsito para imigrantes que fogem de conflitos e da pobreza para a Europa pelo Mediterrâneo desde a queda do ditador Muammar Gaddafi, em 2011, durante uma revolta apoiada pela Otan.