Inquérito da ONU conclui que autoridades israelenses incitaram genocídio em Gaza

"Hoje testemunhamos em tempo real como a promessa de 'nunca mais' é quebrada e testada aos olhos do mundo. O genocídio em curso em Gaza é um ultraje moral e uma emergência legal", disse Navi Pillay, chefe da Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado e ex-juíza do Tribunal Penal Internacional, em uma coletiva de imprensa em Genebra.

"A responsabilidade por esses crimes de atrocidade recai sobre as autoridades israelenses nos mais altos escalões, que orquestraram uma campanha genocida por quase dois anos com a intenção específica de destruir o grupo palestino em Gaza."

AUTORIDADES ISRAELENSES REJEITAM RELATÓRIO

O presidente israelense, Isaac Herzog, que também foi citado no relatório, condenou as conclusões, que, segundo ele, interpretaram mal suas palavras.

"Enquanto Israel defende seu povo e busca o retorno dos reféns, essa Comissão moralmente falida está obcecada em culpar o Estado judeu, encobrindo as atrocidades do Hamas e transformando as vítimas de um dos piores massacres dos tempos modernos em acusadas", disse ele.

O embaixador israelense na ONU em Genebra, Daniel Meron, chamou o relatório de "escandaloso" e "falso", dizendo que ele havia sido criado por "representantes do Hamas".