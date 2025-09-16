Israel diz que "Gaza está em chamas" ao lançar grande ataque terrestre

"Gaza está em chamas", postou o ministro da Defesa Israel Katz no X. "A IDF ataca com mão de ferro a infraestrutura terrorista e os soldados da IDF estão lutando bravamente para criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas."

MILHARES DE PALESTINOS FOGEM

Autoridades de saúde de Gaza informaram que pelo menos 40 pessoas morreram, a maioria delas na Cidade de Gaza, nas primeiras horas da ofensiva, quando ataques aéreos varreram a cidade e incursões de tanques foram relatadas por residentes em várias áreas.

Israel renovou seus apelos para que os civis deixassem a cidade, e longas colunas de palestinos estavam se dirigindo para o sul e o oeste em carroças de burro, riquixás, veículos pesados ou a pé.

"Eles estão destruindo torres residenciais, os pilares da cidade, mesquitas, escolas e estradas", disse à Reuters Abu Tamer, um homem de 70 anos que estava fazendo a árdua jornada para o sul com sua família, em uma mensagem de texto.

"Eles estão apagando nossas memórias."