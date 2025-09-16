Lituânia ensina crianças a pilotar drones na fronteira com a Rússia

Crianças e pessoas de outras idades aprenderão a operar drones de visão em primeira pessoa (FPV), quadricópteros e drones de asa única, disse o professor Mindaugas Tamosaitis.

Na escola em Taurage, a 20km do enclave russo de Kaliningrado, as crianças praticaram voos virtuais em computadores. Um garoto na área de treinamento praticava o voo de um mini drone para cima e para baixo, supervisionado pelos professores e, às vezes, batendo-o no chão.

As crianças estão entusiasmadas, disse o professor.

A Lituânia, membro da Otan, solicitou à aliança que reforçasse sua defesa aérea após dois drones russos caírem no país após atravessarem Belarus.

Na última sexta-feira, a Otan anunciou planos para reforçar a defesa do flanco oriental da Europa, dois dias após Polônia derrubar drones que haviam violado seu espaço aéreo, na primeira ação conhecida do tipo por um membro da aliança ocidental durante a guerra da Rússia na Ucrânia.

(Redação de Andrius Sytas)