Medvedev diz que "orçamento de guerra" de 2026 deve proteger gastos sociais da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev chamou o projeto orçamentário de 2026, agora em preparação, de orçamento "de guerra" e disse que os gastos sociais, incluindo o apoio aos veteranos do conflito na Ucrânia, não devem ser sacrificados para equilibrar as finanças.

O governo deve apresentar o projeto de orçamento de 2026, bem como um valor revisado do déficit para este ano, ao parlamento até 1º de outubro. Ele espera que o déficit deste ano exceda o planejado de 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e conhecido por declarações provocativas nas redes sociais, também é líder do partido Rússia Unida, que detém a maioria parlamentar.