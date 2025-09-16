Moradores marcham contra projeto de mineração no Equador e em defesa de reserva hídrica

QUITO (Reuters) - Autoridades e comunidades da província de Azuay, no Equador, marcharam nesta terça-feira para exigir a suspensão de um projeto de ouro da empresa canadense Dundee Precious Metals que, segundo eles, afetará uma reserva hídrica no país.

O governo emitiu uma licença ambiental para que a empresa iniciasse a construção da mina no projeto Loma Larga, na província de Azuay, mas em agosto o Ministério da Energia suspendeu os trabalhos até que a empresa divulgasse seu plano de gestão ambiental, em meio à pressão social.

As autoridades provinciais dizem que o projeto afetará a reserva Quimsacocha, que abrange mais de 3.200 hectares e inclui ecossistemas de páramo, com nascentes que formam uma das principais reservas hídricas do país.