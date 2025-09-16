Moscou e Minsk ensaiam lançamento de armas nucleares instaladas em Belarus, diz Lukashenko

Rússia e Belarus estão concluindo cinco dias de jogos de guerra, com o codinome Zapad, em uma demonstração de força que, segundo elas, visa testar sua prontidão de combate, mas que enervou alguns países vizinhos devido à guerra em andamento.

Os jogos de guerra, que, de acordo analistas militares ocidentais, buscam intimidar a Europa, ocorrem poucos dias depois que as forças polonesas e da Otan afirmaram ter abatido drones russos que entraram no espaço aéreo polonês. Varsóvia fechou temporariamente sua fronteira com Belarus por precaução.

Belarus, aliada russa próxima que faz fronteira com a Ucrânia e a Rússia, bem como com os membros da Otan Polônia, Lituânia e Letônia, abriga armas nucleares táticas russas das quais Moscou mantém o comando e o controle. Minsk tem trabalhado para reabrir e renovar suas instalações de armazenamento nuclear da era soviética.

Lukashenko disse, segundo a agência de notícias estatal Belta, de Belarus, que era natural que as armas nucleares táticas russas fizessem parte dos exercícios de Zapad.

"Estamos praticando tudo lá. Eles (o Ocidente) também sabem disso, não estamos escondendo. Desde o disparo de armas pequenas convencionais até ogivas nucleares. Mais uma vez, precisamos ser capazes de fazer tudo isso. Caso contrário, por que eles estariam em território bielorusso?", declarou.

"Mas não estamos absolutamente planejando ameaçar ninguém com isso", acrescentou.