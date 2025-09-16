Motta avisa a líderes que pretende pautar urgência para anistia e governo faz ofensiva para barrar

À Reuters, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), confirmou que Motta decidiu pautar na quarta-feira a urgência do texto -- o que aceleraria a tramitação na Casa Legislativa, já levando diretamente ao plenário.

Outra fonte da oposição com conhecimento das tratativas disse reservadamente à reportagem que o acordo discutido por Motta é para votar a urgência do texto na quarta e até lá se buscar um texto de consenso.

A oposição bolsonarista, destacou a fonte, quer a aprovação de um projeto que concederia uma anistia ampla, que, em tese, poderia até beneficiar Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo.

A fonte contou que os partidos do centrão, contudo, não estão todos fechados com essa proposta e oscilam entre apoiá-la ou um texto que seria mais brando, que manteria a punição dos comandantes da tentativa de golpe, mas isentaria as pessoas que tiveram participação menor nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Ainda não há, frisou essa fonte, uma data para que o projeto seja votado.

Em entrevista recente à Reuters, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), ex-vice-líder do governo Bolsonaro, disse que o seu partido e o União Brasil passaram a defender a anistia ampla que beneficiaria até o ex-presidente.