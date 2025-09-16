Norte-americanos acreditam que retórica política dura alimenta violência, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Cerca de 63% dos entrevistados da pesquisa Reuters/Ipsos disseram que a maneira como os norte-americanos falam sobre questões políticas contribui "muito" para incentivar a violência. Cerca de 31% disseram que a abordagem do país em relação ao discurso político estava estimulando "um pouco" a violência e os demais não viram nenhum impacto ou não responderam à pergunta.

O presidente republicano Donald Trump, ele próprio alvo de duas tentativas de assassinato no ano passado, atacou rivais políticos por causa do incidente, dizendo na quinta-feira que "temos lunáticos radicais de esquerda por aí e temos que dar uma surra neles".

Kirk, cuja organização política Turning Point USA ajudou a mobilizar jovens eleitores para apoiarem Trump na eleição presidencial de 2024, estava discursando em um campus universitário em Utah quando um atirador o atingiu fatalmente no pescoço. Embora Kirk tenha dito que seu objetivo era promover o discurso civil, ele era conhecido por comentários inflamados que criticavam a legislação de direitos civis e os homossexuais.

O homem acusado de assassinar Kirk foi capturado um dia após o ataque e deverá ser formalmente acusado na terça-feira, quando está programada sua primeira audiência no tribunal. Ele permanece sob custódia em uma prisão de Utah.

Uma clara maioria dos norte-americanos - 79% - acha que as pessoas no país se tornaram menos tolerantes com pontos de vista diferentes dos seus nos últimos 20 anos, segundo a pesquisa Reuters/Ipsos.

Cerca de 71% dos entrevistados disseram concordar com a afirmação de que "a sociedade norte-americana está quebrada", enquanto uma parcela semelhante - 66% - disse estar preocupada com a perspectiva de violência cometida contra pessoas em sua comunidade por causa das crenças políticas.