Novo pacote de sanções da UE contra Rússia é adiado em meio à pressão de Trump

Um porta-voz da Comissão Europeia disse aos repórteres que "as discussões estão em andamento para que se tenha um pacote sólido (de sanções)".

A UE já pretende encerrar as compras de petróleo e gás russos até 1º de janeiro de 2028 -- uma meta que, segundo ela, é ambiciosa e garantiria que os países da UE não enfrentassem picos de preços de energia ou escassez de suprimentos nesse meio tempo.

Mas Washington quer que o bloco seja mais rápido.

Em relação às tarifas comerciais, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o governo Trump não imporia taxas adicionais sobre os produtos chineses para interromper as compras de petróleo russo pela China, a menos que os países da UE primeiro atingissem a China e a Índia com suas próprias taxas punitivas.

As autoridades europeias disseram que é altamente improvável que o bloco faça isso. A UE trata as tarifas comerciais de forma diferente das sanções e só as impõe após uma investigação para estabelecer uma justificativa legal dentro das leis comerciais do bloco.

"É uma proposta desafiadora (de Trump)", disse um diplomata da UE à Reuters. "Mesmo que suas solicitações sejam deliberadamente excessivas, isso ainda nos obriga a chegar a um acordo com elas de alguma forma, a fim de evitar que ele transfira a culpa para a UE."