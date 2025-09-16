Pentágono pune militares que celebraram morte de Kirk: 'Traição aos americanos'

O firme aliado do presidente norte-americano, Donald Trump, não fazia parte da cadeia de comando das Forças Armadas dos EUA e não tinha nenhuma função oficial no governo do país.

Mas especialistas jurídicos e autoridades norte-americanas afirmam que as tropas dos Estados Unidos não têm os mesmos direitos de liberdade de expressão que os cidadãos privados e podem ser punidas por comentários voltados para o público se os comandantes determinarem que eles violam as disposições do Código Uniforme de Justiça Militar relacionadas à "boa ordem e disciplina".

"NÃO VAMOS tolerar aqueles que comemoram ou zombam do assassinato de um colega americano no Departamento de Guerra", escreveu Sean Parnell, o principal porta-voz do Pentágono, no X, em comentários repostados por Hegseth.

"É uma violação do juramento, é uma conduta imprópria, é uma traição aos americanos que eles juraram proteger e perigosamente incompatível com o serviço militar."

Trump ordenou que o Departamento de Defesa mudasse seu nome para Departamento de Guerra, uma mudança que exigirá ação do Congresso.

O Exército, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Marinha não responderam imediatamente quando perguntados pela Reuters se haviam disciplinado tropas norte-americanas por causa de tais publicações nas mídias sociais.