Promotores vão pedir pena de morte para suspeito de assassinar Charlie Kirk

O promotor distrital do condado de Utah, Jeffrey Gray, disse em coletiva de imprensa que seu escritório apresentou sete acusações contra Robinson nesta terça-feira, incluindo homicídio qualificado, obstrução da justiça por descartar provas e adulteração de testemunhas por pedir a seu colega de quarto que apagasse textos que o implicavam.

Gray disse que tomou a decisão de buscar a pena de morte "de forma independente, com base apenas nas evidências disponíveis, nas circunstâncias e na natureza do crime".

O assassinato, capturado em vídeos explícitos que se tornaram virais na internet, provocou denúncias de violência política em todo o espectro ideológico, mas também desencadeou uma onda de culpabilização partidária e preocupações de que o assassinato de Kirk possa gerar mais derramamento de sangue.

O suspeito deve se apresentar ao Tribunal de Justiça do Condado de Utah, em Provo, por meio de transmissão de vídeo da prisão, ainda nesta terça-feira.

Nos registros do tribunal, os promotores detalharam algumas das provas reunidas contra Robinson nos dias que se seguiram ao assassinato.

Robinson disse ao seu colega de quarto -- que o governador de Utah, Spencer Cox, também identificou anteriormente como um parceiro romântico -- que havia matado Kirk porque ele tinha "bastante ódio" e que "alguns ódios não podem ser negociados", de acordo com registros do tribunal. Ele também disse ao colega de quarto que havia planejado o ataque por mais de uma semana, segundo os autos.