Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

O parque arqueológico da Cidade de Davi fica à sombra do complexo elevado conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, ou o Nobre Santuário, um ponto de inflamação que provocou surtos de violência ao longo das décadas e continua no centro do conflito israelense-palestino.

O órgão de patrimônio mundial Unesco se opôs à construção do parque no bairro palestino de Silwan, fora do que a maior parte do mundo reconhece como território de Israel.

DISPUTA SOBRE ESCAVAÇÕES

Antes de sua viagem, Rubio descartou a ideia de que o sítio arqueológico fosse político. Mais tarde, ele postou no X fotos suas inaugurando o que chamou de Estrada de Peregrinação.

"É um poderoso lembrete dos valores judaico-cristãos que inspiraram os Pais Fundadores da América", escreveu ele, uma referência ao significado bíblico do local. Acredita-se que a estrada escavada tenha sido percorrida por visitantes do Segundo Templo do Judaísmo por volta da época de Jesus Cristo.

O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo governo Trump em 2017 e a subsequente mudança da embaixada dos EUA de Tel Aviv para a cidade marcaram um afastamento de décadas da política norte-americana de que o status de Jerusalém deveria ser determinado por meio de negociações entre israelenses e palestinos.