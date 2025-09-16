Trabalhadores da construção em Belém anunciam greve a dois meses do início da COP30

Depois de protestos na cidade durante a segunda e a terça-feira, uma assembleia dos trabalhadores decidiu pela greve por tempo indeterminado. O movimento, segundo o sindicato, afeta obras públicas de infraestrutura e também construções privadas, como hotéis que estão sendo renovados e construídos na cidade.

Atenar Lopes, coordenador do sindicato, garante que cerca de 80% das construções hoje estão paradas, inclusive da Vila de Líderes, hotel que está sendo construído para receber os chefes de Estado para a Cúpula que acontece nos dias anteriores à abertura da COP. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente essas alegações.

Questionada sobre a greve, a Secretaria Extraordinária da COP30 (Secop), respondeu que "as negociações trabalhistas estão sendo conduzidas pelas partes competentes".

"Ressaltamos que os preparativos para a Conferência continuam em curso e que o andamento das obras segue dentro do cronograma previsto", diz o texto.

Os trabalhadores pedem um reajuste de 9% nos salários e aumento do pagamento da cesta básica de R$110 para R$270, além de um reajuste no programa de participação nos resultados de 30%.

Em nota, o Sindicato da Construção Civil do Pará (Sinduscon-PA), que reúne os empresários, informa que ofereceu 5,5% de reajuste, o que seria acima da inflação de 5,13%, além de R$120 de cesta básica e 3% na participação de resultados.