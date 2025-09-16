Tribunal de paz da Colômbia condena ex-líderes das Farc por sequestros

Por Julia Symmes Cobb

BOGOTÁ (Reuters) - Um tribunal especial colombiano criado sob os termos de um acordo de paz de 2016 condenou na terça-feira sete ex-líderes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a uma pena máxima de oito anos de trabalho de reparação por seu papel em sequestros.

As sentenças, para os membros remanescentes do secretariado das Farc, são as primeiras punições individuais anunciadas pela Jurisdição Especial para a Paz (JEP), que está julgando líderes das Farc e militares por sua participação em crimes de guerra e crimes contra a humanidade.