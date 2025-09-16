Trump processa The New York Times por difamação e calúnia e pede US$15 bilhões

"Os réus publicaram maliciosamente o livro e os artigos sabendo que essas publicações estavam repletas de distorções repugnantes e fabricações sobre o presidente Trump", de acordo com o processo apresentado na segunda-feira na corte do Distrito Médio da Flórida.

O New York Times e a Penguin não responderam imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

As publicações prejudicaram a reputação comercial e pessoal de Trump, causando, assim, danos econômicos maciços ao valor de sua marca e danos significativos às suas perspectivas financeiras futuras, disseram os advogados de Trump no processo.

"O dano ao valor das ações da TMTG (Trump Media and Technology Group) é um exemplo de como a difamação dos réus prejudicou o presidente Trump", disseram seus advogados, citando "um declínio vertiginoso no preço das ações".

As ações da TMTG têm estado sob pressão nos últimos meses, alimentadas por preocupações sobre o fim do chamado período de lock-up relacionado à sua estreia no mercado de ações em março.