ABC suspende indefinidamente programa "Jimmy Kimmel Live!" após comentários sobre Kirk

Por Lisa Richwine e David Shepardson

(Reuters) - A ABC, de propriedade da Walt Disney, disse nesta quarta-feira que deixará de transmitir o programa "Jimmy Kimmel Live" por tempo indeterminado, depois que os comentários feitos pelo apresentador da noite sobre o assassinato de Charlie Kirk foram duramente criticados pelo chefe da Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Mais cedo, o Nexstar Media Group disse que deixaria de transmitir o programa em suas 32 afiliadas da ABC, citando os comentários feitos por Kimmel.