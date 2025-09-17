Aprovação do governo Lula fica estável e defesa da soberania é bem avaliada

Perguntados se o Brasil está na direção certa ou errada, 58% responderam que o país está na direção errada -- eram 57% no mês passado. Já os que veem a nação no caminho certo se mantiveram em 36%.

Os entrevistados também foram questionados sobre sua expectativa em relação à economia nos próximos 12 meses, aqueles que acreditam em uma piora oscilaram de 40% em agosto para 37% agora. Os que acreditam em uma melhora da economia ficaram estáveis em 40%.

A percepção sobre o preço dos alimentos, tópico com bastante influência na popularidade de Lula, também apresentou pouca mudança. Os 60% de agosto para quem os preços subiram, agora em setembro são 61%. Os mesmos 18% que avaliavam que houve uma queda nos preços verificados na rodada passada foram registrados em setembro.

JULGAMENTO

O levantamento também sondou a percepção do eleitorado sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado. Dentre os entrevistados, 55% acreditam que houve uma tentativa de golpe, contra 38% que não acreditam nisso. Em dezembro de 2024, 50% acreditavam que houve uma tentativa de golpe e os mesmos 38% não acreditavam.

A fatia dos que acreditam que Bolsonaro participou da trama golpista passou de 52% em agosto para 54% em setembro. Os que não acreditam nisso passaram de 36% a 34%.