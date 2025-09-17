Arábia Saudita condena operação terrestre de Israel na Cidade de Gaza "nos termos mais fortes"

DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita condenou nesta quarta-feira "nos termos mais fortes" a operação terrestre israelense na Cidade de Gaza, um dia após Israel ter desencadeado um ataque terrestre no enclave.

O reino também pediu que os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) agissem para interromper o que descreveu como a matança, a fome e o deslocamento forçado de palestinos promovidos por Israel, informou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Israel iniciou na terça-feira uma ofensiva terrestre para assumir o controle do principal centro urbano de Gaza.