Argentinos marcham por mais financiamento para educação e saúde

Milei enfrenta eleições de meio de mandato de alto risco em outubro, nas quais seu partido busca garantir assentos suficientes para impedir que o Congresso, controlado pela oposição, anule seus vetos.

O protesto desta quarta-feira tem como objetivo pressionar os parlamentares a rejeitarem os vetos de Milei, no início do mês, a leis que teriam aumentado o financiamento de universidades públicas e hospitais pediátricos. Milei argumentou que as leis prejudicariam o equilíbrio fiscal do país.

Desde que assumiu o cargo em dezembro de 2023, o presidente argentino reduziu drasticamente os gastos públicos e conseguiu reduzir a inflação mensal de dois para um dígito.

Na segunda-feira, ele anunciou a proposta do governo para o orçamento do próximo ano, que, segundo ele, garantiria o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, incluiria aumentos de 17% nas alocações para a saúde, 8% para a educação e 5% para as aposentadorias, acima da inflação.

Mas em uma declaração, a Universidade Nacional de Buenos Aires afirmou que o orçamento "não faz mais do que aprofundar a crise sem precedentes" pela qual o sistema universitário público passa. Ela afirmou que a proposta não leva em conta a retomada dos projetos de infraestrutura e manutenção interrompidos e o aumento dos salários dos professores.

(Reportagem de Leila Miller)