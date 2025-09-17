Bolsonaro segue com anemia e apresenta alteração na função renal, diz boletim médico

As medidas foram tomadas no âmbito de um processo que apura a atuação do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, junto a autoridades dos Estados Unidos na tentativa de interferir em processos do STF contra Bolsonaro, inclusive com a imposição de tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022, e o sentenciou a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Bolsonaro esteve no mesmo hospital no domingo, já após a condenação, para um pequeno procedimento cirúrgico, tendo recebido alta no mesmo dia.

Vítima de uma facada no abdômen durante evento de campanha presidencial em 2018, Bolsonaro tem um histórico de internações e cirurgias relacionadas a questões decorrentes do atentado.

Em abril, o ex-presidente passou por uma internação de três semanas, após ser submetido a uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal.

(Por Eduardo Simões)