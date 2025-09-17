Chanceler alemão acusa Putin de assassinato e de tentar desestabilizar o Ocidente

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Friedrich Merz, acusou nesta quarta-feira o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de assassinato e de tentar desestabilizar o Ocidente testando seus limites, ao falar em um debate parlamentar no qual entrou em conflito com a oposição de extrema-direita.

Merz disse que as recentes incursões russas no espaço aéreo polonês e romeno fazem parte de uma tendência de longa data de testar os limites do Ocidente.

"Putin vem testando as fronteiras há muito tempo, ele está sabotando. Ele está espionando, está assassinando, está tentando nos perturbar. A Rússia quer desestabilizar nossas sociedades", declarou Merz.