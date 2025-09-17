Cofundador da Ben & Jerry's deixa empresa após briga com Unilever sobre Gaza

"É com o coração partido que decidi que não posso mais, em sã consciência, e depois de 47 anos, permanecer como funcionário da Ben & Jerry's", escreveu Greenfield, de 74 anos, que havia assumido uma função assalariada de embaixador da marca na empresa.

"Defender valores como justiça, equidade e humanidade compartilhada nunca foi tão importante, mas a Ben & Jerry's foi silenciada e deixada de lado por medo de incomodar os que estão no poder."

Nos últimos meses, a Ben & Jerry's tem sido uma voz solitária entre as marcas conhecidas que se manifestam sobre questões como Gaza e a postura do presidente Donald Trump em relação à imigração, enquanto outras empresas dos EUA se afastam das promessas de diversidade e seus executivos se abstêm de comentar as políticas da Casa Branca.

No mês passado, a Microsoft demitiu quatro funcionários por protestarem contra os laços da empresa com Israel, incluindo dois que ocuparam brevemente o escritório do presidente da empresa.

O conselho independente de missão social da Ben & Jerry's, do qual Greenfield e Cohen não fazem parte, liderou o ativismo. A venda da Ben & Jerry's para a Unilever em 2000 permitiu que a marca mantivesse o conselho, com autoridade sobre a missão social, mas não sobre as operações comerciais.

Um porta-voz da Unilever e de sua Magnum Ice Cream Co disse que "discorda da perspectiva de Greenfield e procurou envolver os dois cofundadores em uma conversa construtiva sobre como fortalecer a poderosa posição baseada em valores da Ben & Jerry's no mundo".