Colômbia pede à agência de aviação da ONU padrões globais para animais de estimação em aviões

A proposta do país sul-americano, que conta com o apoio de cerca de duas dúzias de países da América Latina e da Europa, vem antes da assembleia trienal da ICAO, prevista para ocorrer entre 23 de setembro e 3 de outubro.

"A Colômbia está falando sobre isso porque em nosso país houve alguns casos que afetaram negativamente a saúde dos animais de estimação", disse à Reuters Mauricio Ramirez Koppel, representante da Colômbia na ICAO.

"E descobrimos que não há nenhum guia por parte da ICAO que estabeleça padrões e regras para o transporte adequado de animais de estimação e seres vivos."

A ICAO não pode impor regras aos Estados membros, mas os países que aprovam os padrões da agência geralmente os cumprem.

O aumento do número de pessoas com animais de estimação e a recuperação das viagens após a pandemia da Covid-19 impulsionaram a demanda por voos "dog-first", como os da transportadora norte-americana especializada BARK Air.

A Virgin Australia anunciou nesta quarta-feira o primeiro serviço da Austrália que vai permitir cães ou gatos de pequeno porte na cabine em alguns voos domésticos, a partir de 16 de outubro.