Corrida presidencial do Chile começa com segurança e estabilidade dominando campanhas

Oito candidatos estão na disputa, incluindo Evelyn Matthei, uma experiente política conservadora do Partido da União Democrática Independente, que atuou como parlamentar e prefeita de um rico município de Santiago.

Matthei liderava as pesquisas no início do ano, mas desde então caiu e luta para recuperar o ímpeto. Matthei está atualmente em terceiro lugar, com 18%, segundo os últimos números da pesquisa Cadem divulgados no domingo.

Kast e Jara vêm disputando o primeiro lugar nas últimas semanas e também foram os que mais trocaram farpas durante o primeiro debate televisionado com os oito candidatos na última quarta-feira. O Cadem não mostrou nenhuma mudança monumental após o debate, com Jara com 26% (-2%) e Kast com 25% (-1%).

AMBIENTE POLÍTICO MUITO DIFERENTE

Um segundo turno entre Jara e Kast seria o segundo de Kast na década, mas o ambiente político é muito diferente desta vez.

Boric, que derrotou Kast no segundo turno da eleição presidencial de 2021 e não tem permissão para concorrer à reeleição consecutiva, levou à Presidência uma onda de otimismo de esquerda que, em grande parte, se dissipou.