Dinamarca comprará armas de precisão de longo alcance para combater ameaça russa

CONPENHAGUE (Reuters) - A Dinamarca adquirirá armas de precisão de longo alcance, após anos de cortes em seu orçamento militar, para combater a ameaça que a Rússia representa para a Europa, mesmo que não haja risco imediato de ataque ao país nórdico, disse a primeira-ministra Mette Frederiksen.

Este ano, a Dinamarca aumentou seu orçamento militar para lidar com deficiências graves após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

"Não há dúvida de que a Rússia será uma ameaça à Europa e à Dinamarca nos próximos anos", disse Frederiksen a repórteres nesta quarta-feira, acrescentando que não havia risco imediato de um ataque à Dinamarca.