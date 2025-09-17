Irã e Europa pouco avançam em negociações antes de novas sanções da ONU, dizem diplomatas

A oferta do E3 para estender o mecanismo por até seis meses, a fim de permitir negociações sérias, exige que o Irã restaure o acesso dos inspetores nucleares da ONU -- que buscariam contabilizar o grande estoque iraniano de urânio enriquecido -- e se envolva em negociações com os EUA.

O status dos estoques de urânio enriquecido do Irã é desconhecido desde que Israel e EUA bombardearam instalações nucleares iranianas, em junho.

CONVERSAS DE QUARTA-FEIRA SEGUIRAM ACORDO

O telefonema desta quarta-feira entre os ministros das Relações Exteriores do E3, o chefe de política externa da União Europeia e seu homólogo iraniano ocorreu após um acordo alcançado pelo Irã e pela Agência Internacional de Energia Atômica, na semana passada, sobre a retomada da cooperação entre Teerã e o órgão de vigilância nuclear da ONU. Isso inclui, a princípio, a inspeção de instalações nucleares.

Vários diplomatas ocidentais disseram, no entanto, que o acordo não é detalhado o suficiente, não estabelece um prazo para o Irã e deixa a porta aberta para que o país continue a obstruir o acordo.

Também não houve nenhuma indicação de disposição do Irã em retomar as negociações com Washington.