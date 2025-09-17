Israel abre nova rota para sair da Cidade de Gaza por 48 horas enquanto tanques avançam

"Mesmo se quisermos sair da Cidade de Gaza, há alguma garantia de que poderemos voltar? Será que a guerra vai acabar? É por isso que prefiro morrer aqui, em Sabra, meu bairro", disse Ahmed, um professor, por telefone.

Pelo menos 30 pessoas foram mortas em toda a Faixa de Gaza nesta quarta-feira em ataques de Israel, incluindo 19 na Cidade de Gaza, segundo as autoridades de saúde locais.

TANQUES AVANÇAM, AUTORIDADE DIZ QUE ATAQUE LEVARÁ MESES

Um dia depois que Israel anunciou o lançamento de uma ofensiva terrestre para tomar o controle do principal centro urbano de Gaza, os tanques avançaram pequenas distâncias em direção às áreas central e ocidental da cidade a partir de três direções, mas nenhum grande avanço foi relatado.

Uma autoridade israelense disse que as operações militares estavam concentradas em fazer com que os civis se dirigissem para o sul e que os combates se intensificariam nos próximos um ou dois meses.

A autoridade afirmou que Israel espera que cerca de 100.000 civis permaneçam na cidade, o que levaria meses para ser capturada, e que a operação poderia ser suspensa se um cessar-fogo fosse alcançado com o grupo militante Hamas.