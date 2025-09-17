Japão não reconhecerá Estado palestino devido aos laços com EUA, diz mídia

O Japão vem realizando uma "avaliação abrangente, incluindo o momento e as modalidades apropriadas, da questão do reconhecimento do Estado palestino", disse o ministro das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya, em uma coletiva de imprensa na terça-feira.

O secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, principal porta-voz do governo, repetiu a declaração em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, quando perguntado sobre a reportagem do Asahi.

Mas Hayashi expressou um "grave sentimento de crise" em relação ao ataque terrestre israelense à Cidade de Gaza, dizendo que "as próprias bases de uma solução de dois Estados podem estar desmoronando".

Ele pediu a Israel que "tome medidas substanciais para acabar com a grave crise humanitária, incluindo a fome, o mais rápido possível".

Em uma reunião da ONU na sexta-feira, o Japão estava entre as 142 nações que votaram a favor de uma declaração que delineia "medidas tangíveis, com prazo determinado e irreversíveis" para uma solução de dois Estados entre Israel e os palestinos.

Mas o Asahi disse que o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, não deve comparecer à reunião de 22 de setembro sobre o assunto durante o encontro da ONU em Nova York.