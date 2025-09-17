Manifestantes anti-Trump marcham por Londres enquanto presidente recebe boas-vindas da realeza

Enquanto isso, um protesto "Trump não é bem-vindo" foi realizado a 40km de distância, no centro de Londres, organizado pela Coalizão Stop Trump e apoiado por outras organizações, incluindo a Anistia Internacional, associações de mulheres, como a Abortion Rights, e ativistas pró-palestinos.

"Eu simplesmente não gosto de nada do que Trump e seu governo representam em todo o mundo. (Eles são) absolutamente horríveis", disse Bryan Murray, um aposentado que compareceu com a esposa e segurou um cartaz onde se lia "Fora Trump".

Embora o primeiro-ministro britânico Keir Starmer tenha criado uma amizade improvável com Trump, o presidente norte-americano ainda divide a opinião pública. Uma pesquisa da YouGov mostrou que 45% acham que convidar Trump foi um erro, enquanto 30% consideraram um acerto.

Quatro pessoas foram presas na terça-feira após imagens de Trump ao lado do criminoso sexual Jeffrey Epstein serem projetadas no Castelo de Windsor. A questão pode vir à tona durante a visita depois que Starmer demitiu seu embaixador nos EUA por causa dos laços com Epstein na semana passada.

Mais de 1.600 policiais foram mobilizados para lidar com o protesto, que se deslocou pacificamente em direção ao Parlamento e exibiu faixas com os dizeres: "Não é bem-vindo aqui; não é bem-vindo em lugar nenhum", e "Trump, um grande retrocesso na evolução do homem". Segundo a polícia, cerca de 5.000 pessoas participaram do protesto.

Um porta-voz da Coalizão Stop Trump disse que a manifestação foi uma chance de mostrar ao governo e ao mundo que "o Reino Unido rejeita o ódio, a divisão e o autoritarismo".