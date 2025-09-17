Merz diz que críticas a Israel na Alemanha se tornaram pretexto para ódio aos judeus

BERLIM (Reuters) - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse nesta quarta-feira que as críticas a Israel estão sendo cada vez mais usadas no país como pretexto para alimentar o ódio contra os judeus.

Falando em um evento para marcar o 75º aniversário da fundação do Conselho Central dos Judeus, Merz disse que o antissemitismo "se tornou mais alto, mais aberto, mais descarado, mais violento quase todos os dias" desde os ataques liderados pelo Hamas contra o território de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra de Gaza.

"'Críticas a Israel' e a inversão mais grosseira entre agressor e vítima são cada vez mais um pretexto sob o qual o veneno do antissemitismo é espalhado", disse ele.