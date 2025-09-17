PF e CGU investigam corrupção em licenças de mineração em MG; diretor da ANM é preso

"Calcula-se que as ações criminosas do grupo investigado renderam, ao menos, um lucro de R$1,5 bilhão", disse a Polícia Federal em nota. "Ressalta-se, ainda, que a investigação identificou projetos em andamento vinculados à organização criminosa com potencial econômico superior a R$18 bilhões."

Também foram expedidos 79 mandados de busca e apreensão e determinados o afastamento de servidores públicos, bloqueio/sequestro de ativos no valor de R$1,5 bilhão e suspensão de atividades de empresas, conforme determinação de colegiado de magistrados da Justiça Federal em Minas Gerais constituído para processar e julgar os casos.

Procurada, a ANM afirmou que tomou conhecimento da operação pela imprensa e que, até o momento, não houve comunicação oficial à agência sobre eventuais medidas envolvendo servidores ou dirigentes.

"A ANM reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e a colaboração com as autoridades, sempre que formalmente demandada, observando o devido processo legal e a continuidade dos serviços regulatórios", disse a agência em nota.

Segundo a PF, o grupo investigado teria corrompido servidores públicos em diversos órgãos estaduais e federais de fiscalização e controle na área ambiental e de mineração, com a finalidade de obter autorizações e licenças ambientais fraudulentas.

As autorizações eram utilizadas para usurpar e explorar irregularmente minério de ferro em larga escala, incluindo locais tombados e próximos a áreas de preservação, com graves consequências ambientais e elevado risco de desastres sociais e humanos, de acordo com a polícia.