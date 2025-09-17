Principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann é libertado

Os repórteres viram um carro saindo da prisão.

O advogado de Brueckner nega qualquer ligação com o caso McCann. Ele não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a libertação de seu cliente.

Brueckner, de 49 anos, tem condenações por abuso infantil e tráfico de drogas, além do estupro da mulher, que já morreu.

A revista Der Spiegel informou que a libertação de Brueckner estava vinculada a condições muito rigorosas: seu passaporte foi cancelado, ele usará uma etiqueta eletrônica e deverá declarar um local de residência do qual não poderá sair sem permissão.

"Essa é uma tentativa dos promotores de mantê-lo em uma espécie de detenção investigativa, onde eles têm acesso a ele o tempo todo", disse o advogado Philipp Marquort, segundo a Der Spiegel.

McCann, então com três anos de idade, desapareceu de seu quarto em um resort de férias enquanto seus pais jantavam a metros de distância.