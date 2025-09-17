Sistema israelense de laser antimísseis "Iron Beam" estará pronto para uso militar ainda este ano

Os interceptadores de foguetes atuais custam pelo menos US$50.000 cada, enquanto o custo é insignificante para os lasers, que se concentram principalmente em mísseis menores e drones.

"Agora que o desempenho do Iron Beam foi comprovado, prevemos um salto significativo nas capacidades de defesa aérea por meio da implantação desses sistemas de armas a laser de longo alcance", disse o ministério.

Após anos de desenvolvimento, o ministério disse que testou o Iron Beam por várias semanas no sul de Israel e comprovou sua eficácia em uma "configuração operacional completa ao interceptar foguetes, morteiros, aeronaves e UAVs em uma ampla gama de cenários operacionais".

Os primeiros sistemas deverão ser integrados às defesas aéreas militares até o final do ano, segundo a empresa.

Sistemas a laser de menor alcance e menos potentes já estão em uso.

O Iron Beam é um sistema de defesa aérea a laser de alta potência baseado em terra, projetado para combater ameaças aéreas, incluindo foguetes, morteiros e UAVs.