Trump inicia visita histórica de Estado ao Reino Unido em meio a pompa e protestos

O Reino Unido diz que será a maior recepção cerimonial militar para uma visita de Estado de que se tem memória.

Trump, um fã declarado da realeza, não escondeu sua satisfação em ser não apenas o primeiro líder dos EUA, mas também o primeiro político eleito a ser convidado por um monarca britânico para duas visitas.

Em sua chegada, ele disse aos repórteres que ama o Reino Unido. "É um lugar muito especial", declarou.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, espera usar esse sentimento a favor do Reino Unido, à medida que seu governo busca consolidar o "relacionamento especial" das duas nações, aprofundar os laços econômicos, garantir bilhões de dólares em investimentos, discutir tarifas e pressionar o presidente dos EUA sobre Ucrânia e Israel.

A visita já resultou em um novo pacto tecnológico entre os dois países, com empresas desde Microsoft à Nvidia, Google e OpenAI prometendo 31 bilhões de libras (US$42 bilhões) em investimentos britânicos nos próximos anos, em IA, computação quântica e energia nuclear civil.

Starmer também quer mais progresso em relação às tarifas.