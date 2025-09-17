Yulia Navalnaya diz que testes estrangeiros mostram que seu marido foi envenenado

Navalnaya acusou repetidamente a Rússia de tê-lo matado, uma alegação que o Kremlin rejeita como absurda. O presidente Vladimir Putin disse que, antes da morte de Navalny, havia planos de inclui-lo em uma troca de prisioneiros com o Ocidente.

Navalnaya postou um vídeo no X no qual ela disse que o material biológico de Navalny foi contrabandeado para o exterior em 2024 e que dois laboratórios examinaram o material.

"Esses laboratórios em dois países diferentes chegaram à mesma conclusão: Alexei foi morto. Mais especificamente, ele foi envenenado", declarou Navalnaya.

Ela pediu que os laboratórios divulgassem suas descobertas sobre o que ela chamou de "verdade inconveniente". Ela não especificou que veneno os laboratórios haviam encontrado.

"Esses resultados são de importância pública e devem ser publicados. Todos nós merecemos saber a verdade", afirmou Navalnaya.

Quando perguntado sobre as falas de Navalnaya, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Não sei nada sobre essas declarações dela e não posso dizer nada".