Âmbar do Equador revela insetos da era dos dinossauros

Os pedaços de âmbar descobertos pelos pesquisadores em uma pedreira perto da cidade de Archidona, na província de Napo, no Equador, continham bioinclusões de insetos e até mesmo parte de uma teia de aranha. Restos de plantas fossilizadas foram encontrados em sedimentos próximos.

Quase todos os principais depósitos de âmbar encontrados até hoje foram localizados no Hemisfério Norte, e a descoberta do Equador representa o maior depósito de âmbar da era dos dinossauros encontrado até hoje na América do Sul. A região fazia parte de Gondwana, uma antiga massa de terra expansiva que acabou se dividindo em América do Sul, África, Antártida, Austrália, Península Arábica e subcontinente indiano.

"Encontrar um novo local dessa importância no antigo continente de Gondwana fornece informações muito valiosas de uma região onde antes tínhamos poucos dados sobre os organismos que viviam lá", disse o paleoentomologista Xavier Delclòs, da Universidade de Barcelona, principal autor do estudo publicado na revista Communications Earth & Environment.

Os insetos descobertos no âmbar incluíam mosquitos -- do tipo que pica e do tipo que não pica -- bem como pulgões, vespas e besouros, de acordo com os pesquisadores.

Com base na compreensão da ecologia de insetos semelhantes vivos hoje, os encontrados no âmbar fornecem uma visão do ecossistema que eles habitavam, de acordo com a paleoentomologista e coautora do estudo Mónica Solórzano Kraemer, do Instituto de Pesquisa Senckenberg, em Frankfurt, Alemanha.

Os mosquitos que picavam, por exemplo, provavelmente se alimentavam do sangue dos dinossauros que habitavam a região na época.