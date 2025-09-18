Conab vê aumento de 3,7% no plantio de soja no Brasil em 2025/26 e nova safra recorde

"Caso não haja nenhum problema climático, a produção nacional deve alcançar mais um recorde produtivo, reforçando a posição do Brasil como maior produtor mundial de soja", afirmou a estatal em nota.

Segundo a Conab, a demanda global pela oleaginosa continua em expansão, impulsionada pelo aumento do esmagamento para alimentação animal e pela maior produção de biocombustíveis, tanto no Brasil quanto no exterior.

A agência afirmou que, mesmo com preços internos pressionados e desafios de rentabilidade, "a cultura mantém elevada liquidez e retorno atrativo aos produtores".

A Conab indicou um aumento de 3,1% na área plantada com soja em Mato Grosso, principal produtor brasileiro, para 13,13 milhões de hectares, e apontou avanços percentuais maiores nas novas fronteiras, como Pará (11,2%, para 1,4 milhão de hectares), Bahia (9,4%, para 2,33 milhões de hectares), Tocantins (7,4%, para 1,68 milhão de hectares) e Maranhão (6%, para 1,5 milhão de hectares).

O crescimento de área do principal produto do agronegócio brasileiro ocorreria mesmo em um cenário de juros e custos mais altos, fatores vistos por analistas privados como limitadores da expansão, segundo analistas ouvidos pela Reuters.

Para o milho, o estudo indica uma área plantada no país em 2025/26 em 22,63 milhões de hectares, alta de 3,5% ante o ciclo anterior. "Esse movimento é sustentado pela expectativa de aumento no consumo interno, impulsionado principalmente pelo aumento da demanda do grão para produção de etanol, bem como pela perspectiva de maior demanda externa", afirmou.