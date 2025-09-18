Consultores de Kennedy votam contra vacina SCR-V para crianças menores de 4 anos

Em vez disso, serão aplicadas vacinas separadas contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.

Os votos são os primeiros do Comitê Consultivo de Práticas de Imunização de Kennedy, composto por 12 membros, muitos dos quais já se manifestaram contra o uso de vacinas. Cinco desses membros foram nomeados esta semana.

Kennedy, um ativista antivacina de longa data, está se movendo a uma velocidade vertiginosa para promover mudanças nas políticas de vacinação do país, incluindo a restrição da elegibilidade para as vacinas contra a Covid-19, a destituição da principal autoridade de saúde pública do país e a ampliação do apoio federal às isenções estaduais de vacinação.

Ele diz que essas medidas são necessárias para restaurar a confiança nos órgãos de saúde pública dos EUA.

O painel adiou para sexta-feira a votação de uma recomendação para que a vacina contra a hepatite B seja administrada até que os bebês atinjam um mês de idade, e não no nascimento, a menos que a mãe apresente resultado positivo para o vírus.

Um porta-voz da MSD, que fabrica a vacina combinada SCR-V, disse que a recente votação e discussão do comitê consultivo "ocorreu na ausência de novos dados científicos e em contraste com anos de evidências que afirmam o atual cronograma de imunização".