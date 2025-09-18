Dois israelenses são mortos em ataque na fronteira da Jordânia

(Reuters) - Dois israelenses foram mortos na quinta-feira no que os militares de Israel descreveram como um "ataque terrorista" na passagem de Allenby, única porta de entrada para os palestinos da Cisjordânia ocupada por Israel para a Jordânia.

O serviço de ambulância israelense disse que os dois homens não resistiram aos ferimentos, enquanto o atirador foi morto pelas forças de segurança.

As Forças Armadas israelenses disseram mais tarde que mataram um "terrorista" no local, que chegou em um caminhão transportando ajuda humanitária da Jordânia e abriu fogo.