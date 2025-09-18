Espiões britânicos recorrem à dark web para recrutar agentes russos e acessar segredos

"Nossa porta virtual está aberta para vocês", disse Moore, que já pediu aos russos que espionassem para o Reino Unido.

Criado em 1909, mas não foi oficialmente reconhecido até a década de 1990, o MI6 geralmente opera nas sombras, e apenas seu chefe -- conhecido como "C" -- é um membro do serviço nomeado publicamente.

Em um vídeo promocional que acompanhou o anúncio, a agência disse que o alicerce de suas operações eram as reuniões presenciais, mas agora está se voltando para o anonimato da dark web, parte obscura da internet com sites ocultos frequentemente usados por traficantes de drogas, terroristas e abusadores sexuais de crianças.

As instruções sobre como usar o portal serão colocadas no canal do MI6 no YouTube, informou o Ministério das Relações Exteriores.

"À medida que o mundo muda e as ameaças que enfrentamos se multiplicam, precisamos garantir que o Reino Unido esteja sempre um passo à frente de nossos adversários", disse a ministra das Relações Exteriores, Yvette Cooper.

"Agora estamos reforçando as iniciativas com tecnologia de ponta para que o MI6 possa recrutar novos espiões para o Reino Unido -- na Rússia e em todo o mundo."