EUA e Israel criticam funcionários da ONU sobre postura na guerra de Gaza em meio a protestos, mostram documentos

"Hoje, os funcionários da ONU estão se reunindo para dizer que já chega, para dizer que não podemos matar nossos pares em Gaza com tanta impunidade e para dizer basta a todos esses assassinatos", disse Nathalie Meynet, presidente do conselho de funcionários da agência de refugiados da ONU, à Reuters durante o protesto.

As cartas destacam as crescentes tensões entre a ONU e seu principal financiador, os EUA, que já se desligaram do Conselho de Direitos Humanos da ONU devido ao que Washington diz ser sua posição anti-Israel.

EMBAIXADOR DE ISRAEL NA ONU DENUNCIA EVENTO

O embaixador de Israel na ONU em Genebra, Daniel Meron, escreveu antes do evento para a diretora-geral do escritório das Nações Unidas em Genebra, Tatiana Valovaya, denunciando o evento.

"Os funcionários da ONU não são ativistas ou atores políticos... Aqueles que incitam e participam de tais atividades de cunho político devem enfrentar medidas disciplinares, inclusive suspensão", dizia sua carta datada de 10 de setembro.

Séverine Deboos, uma das organizadoras do evento, negou que seu objetivo fosse político: "A mensagem é em homenagem aos nossos pares (em Gaza) e para agradecê-los", disse ela.