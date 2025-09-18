Europa defende combate às mudanças climáticas, mas não cumpre prazo de emissões

A expectativa é que os principais emissores, incluindo a China, cumpram o prazo, e a Austrália anunciou sua meta nesta quinta-feira.

A UE havia planejado chegar a um acordo sobre novas metas climáticas para 2040 e 2035 neste mês. Mas os países -- incluindo a Alemanha, a França e a Polônia -- exigiram que os líderes governamentais discutissem primeiro a meta de 2040 em uma cúpula em outubro, inviabilizando as negociações sobre os dois objetivos.

Como alternativa, os ministros da UE concordaram, nesta quinta-feira, em enviar uma "declaração de intenções" à ONU, descrevendo qual meta climática a UE espera aprovar.

A declaração, vista pela Reuters, diz que a UE vai tentar chegar a um acordo para reduzir as emissões entre 66,25% e 72,5% até 2035, e apresentar sua meta final antes da COP30.

O comissário climático da UE, Wopke Hoekstra, defendeu o histórico do bloco.

"Se você olhar mais de perto, verá que continuamos a estar entre os absolutamente mais ambiciosos no cenário global", disse.