Gaza sofre apagão de telecomunicações em meio ao avanço dos tanques israelenses

"A desconexão dos serviços telefônicos e de internet é um mau presságio. Sempre foi um sinal ruim de que algo muito brutal está para acontecer", disse Ismail, que só deu um nome. Ele estava usando um e-SIM para conectar seu telefone, um método perigoso, pois exige que se busque um lugar mais alto para receber sinal.

"A situação ao meu redor é muito desesperadora. As pessoas nas barracas e nas casas estão muito preocupadas com suas vidas. Muitos não têm condições de sair, mas muitos não querem", disse ele, falando de uma área costeira no oeste da cidade.

Pelo menos 14 palestinos foram mortos por ataques israelenses ou tiros na Faixa de Gaza na quinta-feira, incluindo nove na Cidade de Gaza, disseram as autoridades de saúde locais.

A Empresa Palestina de Telecomunicações afirmou em um comunicado que seus serviços foram interrompidos "devido à agressão contínua e ao ataque contra as principais rotas de rede".

Em declaração à mídia, as Forças Armadas israelenses disseram que as tropas estavam expandindo suas operações na Cidade de Gaza, desmantelando o que chamou de "infraestrutura terrorista" e "eliminando terroristas". A nota não mencionou o apagão das telecomunicações nem forneceu detalhes sobre os movimentos dos tanques.

Também informou que os militares continuavam a operar em Khan Younis e Rafah, no sul.