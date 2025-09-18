Gigantes de álcool, tabaco e alimentos bloqueiam reformas na saúde, diz OMS

Em um relatório separado, a OMS concluiu que US$3 por pessoa investidos pelos governos em doenças não transmissíveis poderiam salvar mais de 12 milhões de vidas e gerar uma economia de US$1 trilhão até 2030.

Mas a declaração da OMS afirma que os governos geralmente enfrentam um intenso lobby dos setores que tentam bloquear, enfraquecer ou atrasar as políticas, que vão desde impostos sobre a saúde até restrições de comercialização para crianças.

"Muitas vezes, os governos enfrentam uma oposição feroz dos setores que lucram com produtos não saudáveis", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma coletiva de imprensa na quinta-feira.

O médico Etienne Krug, diretor do departamento de determinantes da saúde, promoção e prevenção da OMS, afirmou: "É inaceitável que os interesses comerciais estejam lucrando com o aumento de mortes e doenças".

Representantes dos setores de alimentos, tabaco e álcool rejeitaram essa caracterização, dizendo à Reuters que saúdam a oportunidade de contribuir para a discussão sobre como reduzir os danos e que o diálogo é importante.

Na reunião da ONU, os governos devem chegar a um acordo sobre novas metas para doenças não transmissíveis e um roteiro de como chegar lá, mas grupos de saúde alertaram que o rascunho da declaração política já foi diluído.