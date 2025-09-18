Israel ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano

DUBAI (Reuters) - Israel disse na quinta-feira que lançou novos ataques aéreos contra alvos militares do Hezbollah no sul do Líbano para impedir a reconstrução do grupo militante na região.

Os EUA intermediaram uma trégua em novembro entre o Líbano e Israel após mais de um ano de conflito provocado pela guerra em Gaza, mas Israel continuou a atacar esporadicamente o Hezbollah, apoiado pelo Irã, do outro lado da fronteira.

As Forças Armadas de Israel confirmaram em um comunicado que ataques não especificados estavam em andamento, depois de terem dito anteriormente que atingiriam a infraestrutura militar do Hezbollah "em resposta às tentativas ilegais do grupo de reconstruir suas atividades na área".