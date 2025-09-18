Lula mantém liderança eleitoral e sobe fatia dos que defendem que Bolsonaro desista de candidatura, diz Genial/Quaest

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 deste mês, depois da conclusão do julgamento do ex-presidente, condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022 e sentenciado a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se a condenação da semana passada pelo STF for confirmada após esperados recursos da defesa, esse período de inelegibilidade se estenderá por muitos anos.

De acordo com a pesquisa, no levantamento estimulado de primeiro turno, Lula lidera com percentuais que variam entre 32% e 43% a depender do adversário.

Nos cenários de segundo turno, Lula também mantém sua liderança. O petista mantém os 43% verificados em agosto quando concorre com Tarcísio, que registra os mesmos 35% da rodada passada.

Contra Jair Bolsonaro, Lula é o destinatário de 47% das intenções de voto em setembro, mesmo patamar de um mês atrás. Bolsonaro oscila de 35% para 34%.

Se a disputa é com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula vence por 47% a 32%; se o adversário for o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, Lula tem 47%, e o parlamentar, 29%.